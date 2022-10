Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Rolland Courbis a décliné l’AJ Auxerre

Publié le 12 octobre 2022 à 16h20

Alexis Bernard

Selon nos informations, l’AJ Auxerre a pensé à Rolland Courbis pour le poste d’entraîneur laissé vacant par le départ de Jean-Marc Furlan. Contacté par le10sport.com, ce dernier confirme qu’il n’a pas donné suite à la sollicitation.

Faute de résultat, et coupable d’un geste déplacé lors du dernier match contre Clermont, Jean-Marc Furlan a été mis à pied et va être licencié par l’AJ Auxerre. La Ligue 1 s’agite clairement en coulisses puisque l’OL en a fait de même avec Peter Bosz (remplacé par Laurent Blanc) et Brest s’y emploie également avec Michel Der Zakarian.

Courbis a dit non