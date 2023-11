Mbappé : Benzema joue un sale tour au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé voit son contrat au PSG s'achever en juin prochain. Le club merengue peut donc espérer recruter l'international français sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert, mais le salaire colossal du capitaine des Bleus n'est pas à négliger. Cependant, grâce à une masse salariale allégée par le départ de plusieurs stars dont Karim Benzema, le Real peut envisager sereinement cet investissement.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler compte tenu du fait qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain avec le PSG. Par conséquent, si la situation n'évolue, le 1er janvier, l'attaquant parisien sera autorisé à discuter, et surtout à s'engager, avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Dans cette optique, le Real Madrid tient clairement la corde, mais l'imposant salaire de Kylian Mbappé risque de plomber l'équilibre dans le vestiaire. Cependant, sur le plan économique, cela ne semble pas être un problème.

La masse salariale du Real largement revue à la baisse

En effet, selon les informations de AS , la masse salariale du Real Madrid a drastiquement été revue à la baisse, chutant de 78,4M€ pour s'établir à 326,5M€. Les départs de Gareth Bale, Marcelo et Isco en 2022 ont largement contribué à cette baisse. Mais c'est loin d'être terminé ! Et pour cause, lors du prochain bilan annuel, le Real Madrid devrait encore annoncer une masse salariale en baisse grâce aux nombreux départs l'été dernier comme Marco Asensio (16M€ bruts/an), Mariano (8M€ bruts/an) et surtout Eden Hazard et Karim Benzema qui touchaient tous les deux 30M€ bruts annuels. Autrement dit, le Real Madrid a fait des économies pour accueillir Kylian Mbappé.

Mbappé et Haaland dans le viseur ?

A tel point que AS précise qu'en plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid est clairement en mesure de recruter Erling Haaland. Et pour cause, en plus d'avoir allégé drastiquement sa masse salariale, le club merengue dispose de 128M€ de liquidités en trésorerie, mais également 265M€ de crédit non utilisées. Par conséquent, l'indemnité de transfert du Norvégien ne posera pas non plus de problème aux Madrilènes.