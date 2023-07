Mbappé, Alexis Sanchez… Toutes les infos mercato du 2 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

L'OM ne lâche rien pour Alexis Sanchez

Ça y est, Alexis Sanchez est officiellement sans contrat actuellement. Après une excellente saison à l'OM, le Chilien doit maintenant prendre une décision pour son avenir. Va-t-il prolonger l'aventure à Marseille ? Rejoindra-t-il un autre club ? Du côté de l'OM, on ne lâcherait en tout cas rien pour Alexis Sanchez. La Minute OM explique ainsi que les contacts seraient toujours constants entre la direction olympienne et les représentants du Chilien.



PSG : La presse espagnole scelle l'avenir de Mbappé

Une fois n'est pas coutume, le mercato estival vibre au rythme au feuilleton Kylian Mbappé. Alors que ce dernier ne veut pas prolonger au PSG, voilà qu'il aurait été mis sur le marché des transferts. De quoi alors débloquer son transfert au Real Madrid cet été ? Pas sûr... En effet, selon les informations de Marca , des sources au sein du club merengue feraient tout simplement savoir que Mbappé ne viendra pas en cette intersaison.



PSG : C'est imminent pour Kang-in Lee

Dans les prochains jours, le PSG pourrait bien officialiser les arrivées de plusieurs joueurs. On pense ainsi à Skriniar, Asensio, Ugarte ainsi que Lucas Hernandez. Et voilà que Kang-in Lee pourrait également rapidement suivre. En effet, le Sud-Coréen de Majorque serait plus proche que jamais d'un transfert à Paris. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, tout serait en train d'être bouclé en coulisses, ne manquerait plus que la signature de Kang-in Lee.



Kolasinac quitte l'OM, son futur contrat dévoilé

Alors que l'OM s'attendait à voir Sead Kolasinac prolonger, le Bosnien devrait finalement s'engager avec l'Atalanta Bergame. Une expérience en Italie qui devrait lui permettre de signer un très beau contrat. En effet, selon les informations de L'Equipe , Kolasinac devrait signer pour deux ans, plus une année en option, avec à la clé un salaire annuel de 2M€.



OM : L'avenir de Clauss est fixé