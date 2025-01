Luis Enrique : Le PSG a bouclé sa recrue idéale ?

Thomas Bourseau

Au PSG, Joao Neves fait des étincelles ces derniers temps et même depuis son transfert du Benfica Lisbonne convenu pour un montant de 70M€ au total. L'international portugais de 19 ans semble parfaitement répondre aux critères de jeu et d'exigence de Luis Enrique. Et il se trouve qu'il s'y plaît grandement.

Depuis 18 mois, Luis Enrique s'occupe de l'équipe première du PSG et a vu débarquer 18 joueurs différents pendant les diverses sessions de transferts. A l'été 2023, Manuel Ugarte avait été transféré du Sporting Lisbonne, mais n'a visiblement pas convaincu le coach espagnol au vu de son temps de jeu famélique lors de la seconde partie de saison dernière et sa vente du côté de Manchester United.

«Je ne peux que remercier les gens car je suis très heureux ici»

A la dernière intersaison, le Paris Saint-Germain est allé piocher dans l'autre club de Lisbonne, à savoir le Benfica, pour cette fois-ci s'attacher les services de Joao Neves. Le milieu de terrain de 20 ans recruté pour 70M€, bonus compris, semble être bien plus adéquat à la tactique prônée par Luis Enrique. Et il n'y a qu'à voir son utilisation et ses performances dont celle d'homme du match contre Manchester City mercredi soir (4-2).

Pour PSG TV, Joao Neves n'a pas dissimulé sa joie d'évoluer au PSG. « Je fais un bilan très positif. La façon dont je me suis adapté, dont on s’occupe de moi, je ne peux que remercier les gens car je suis très heureux ici. »

«Le football pratiqué par le PSG est un football parfait pour moi»

D'ailleurs, au cours de son interview pour les médias du Paris Saint-Germain, Joao Neves n'a pas manqué de souligner à quel point il se trouve être en phase avec l'idéologie tactique de Luis Enrique. « Je suis très content d’être ici car le football pratiqué par le PSG est un football parfait pour moi, et c’est celui où j’ai le plus de plaisir à jouer ».