Luis Enrique lâche un aveu sur son arrivée au PSG

Pierrick Levallet

Après le départ de Christophe Galtier, le PSG s'est attaché les services de Luis Enrique cet été. Le technicien espagnol a pris les rênes de l'effectif parisien, et sa méthode semble faire de plus en plus effet au sein du vestiaire. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a d'ailleurs avoué se sentir comme un poisson dans l'eau chez les Rouge-et-Bleu.

Après une première saison éreintante dans la capitale, Christophe Galtier n’a pas été reconduit au PSG. Le technicien français a été démis de ses fonctions, alors qu’il lui restait encore un an de contrat, et a été remplacé par Luis Enrique. Sans poste depuis son départ de la sélection espagnole suite à la Coupe du monde, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a pris les rênes de l’effectif du PSG.

Luis Enrique lance une révolution, le vestiaire du PSG est aux anges https://t.co/61LGtq0w1k pic.twitter.com/1eJfLanRwV — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

La méthode Luis Enrique commence à faire effet au PSG

Ses débuts ont été mitigés. L’Espagnol a d’ailleurs réalisé le pire démarrage au PSG depuis l’ère QSI. Mais plus le temps passe, plus sa méthode semble faire effet dans le vestiaire parisien. Les Rouge-et-Bleu ont enfin repris la tête de la Ligue 1 après leur victoire contre Reims (0-3). Et avant le choc face à l’AS Monaco ce vendredi, Luis Enrique a avoué se sentir comme un poisson dans l’eau au PSG.

«Je me sens comme à la maison»