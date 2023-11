Luis Enrique débarque au PSG, le vestiaire valide

Pierrick Levallet

Outre son mercato agité, le PSG a fait quelques changements majeurs en interne. Le club de la capitale s'est notamment séparé de Christophe Galtier et l'a remplacé par Luis Enrique. Le vestiaire parisien a d'ailleurs approuvé la patte du technicien espagnol, qui prône un football de possession.

Cet été, le PSG a tout changé en interne. Le club de la capitale a décidé de se séparer de plusieurs stars, comme Neymar et Lionel Messi, mais ce n’est pas tout. La formation parisienne a également choisi de ne pas reconduire Christophe Galtier, qui a vécu une saison délicate chez les Rouge-et-Bleu. L’ancien du LOSC et de l’OGC Nice a été remplacé par Luis Enrique sur le banc du PSG.

La patte Luis Enrique se fait sentir au PSG

Les débuts du technicien espagnol dans la capitale ont d’ailleurs été plutôt mitigés au niveau des résultats. Mais dans le jeu, la patte de l’ex-sélectionneur de l’Espagne se fait déjà sentir. Luis Enrique prône un football de possession, et plusieurs noms dans le vestiaire du PSG apprécient ce style de jeu.

Skriniar adore la méthode Luis Enrique