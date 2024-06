L’OM signe un joueur, Papin va adorer !

Arnaud De Kanel

Lancé dans le grand bain par Jean-Louis Gasset, le jeune Raimane Daou a signé son premier contrat professionnel avec l'OM la semaine dernière. Une belle récompense pour le milieu de terrain qui évolue avec la réserve olympienne dirigée par un certain Jean-Pierre Papin qui apprécie énormément le minot.

En attendant de se mettre d'accord avec son prochain entraineur, l'OM règle ses premiers dossiers estivaux. Cette saison, si le groupe professionnel n'a pas brillé, les jeunes eux se sont montrés à leur avantage. Certains ont même eu l'occasion de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe face à Benfica à l'image de Gael Lafont, buteur en finale de la Gambardella, mais aussi de Raimane Daou. Ce dernier a d'ailleurs paraphé son premier contrat professionnel avec l'OM la semaine dernière.



Daou signe à l'OM

« J’ai l’honneur et le plaisir de vous annoncer officiellement la signature de mon premier contrat professionnel au sein de mon club formateur et de cœur l’Olympique de Marseille. La fierté de porter le maillot du club que je supporte depuis ma tendre enfance. Le début d’une belle aventure… Je tiens à remercier sincèrement, ma famille et toutes les personnes qui m’ont soutenue et qui me soutiennent encore. Hâte de mouiller le maillot pour ce grand club. À très bientôt ! ALLEZ L’OM », a notamment déclaré Raimane Daou sur ses réseaux sociaux. Cela devrait ravir Jean-Pierre Papin qui a couvé la pépite en réserve et qui en dit que du bien.

«La plus grande fierté que j’ai ressentie depuis très, très longtemps»