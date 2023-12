L’OM signe un gros renfort, Longoria déballe tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé au poste de conseiller sportif de l'OM, Medhi Benatia va donc avoir un rôle majeur à jouer dans le recrutement du club phocéen pour les années à venir. Et le président Pablo Longoria s'est livré en détail sur la fonction de son nouveau collaborateur et son pouvoir de décision au sujet du mercato.

Le 30 novembre dernier, l'OM officialisait la nomination de Medhi Benatia au poste de conseiller sportif. L'ancien défenseur central marocain, qui avait été formé au sein du club phocéen sans parvenir à y percer en professionnel, effectue donc un retour aux sources dans un nouveau rôle de dirigeant et sera donc chargé d'épauler Pablo Longoria dans la gestion de l'effectif ainsi que le mercato. Interrogé jeudi en conférence de presse, le président de l'OM s'est confié sur le fonctions de Benatia.

« Des fonctions très importantes pour Benatia »

« Les fonctions de Mehdi sont très importantes, il est différent de Javier. Il entre dans l'évolution des gens en contact de la nouvelle génération. De plus en plus l'ancienne génération est très importante pour donner la direction à un groupe de jeunes joueurs. Pour un joueur, ce n'est pas la même chose d'entendre quelque chose de Gattuso et Benatia que de Longoria », confie Pablo Longoria, qui estime donc que l'ancien défenseur de la Juventus Turin et du Bayern Munich sera en mesure de créer facilement un lien avec le joueurs de l'OM. Mais il aura également son mot à dire pour le recrutement.

« Il peut discuter argent, mais... »