L’OM recrute du lourd, il en attend beaucoup

En quête d’un attaquant cet hiver, l’OM a bouclé le transfert de Vitinha pour 32M€, un record pour le club olympien. A ce prix-là, le buteur portugais sera très attendu. Présent ce vendredi en conférence de presse, Jonathan Clauss, troisième meilleur passeur de Ligue 1, a assuré qu’il attendait que les buteurs soient là pour « bonifier » ses centres.

Avec le départ de Bamba Dieng vers le FC Lorient, l’OM avait besoin d’un attaquant cet hiver. Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Vitinha. Acheté pour 32M€, le buteur portugais est la recrue la plus chère de l’histoire du club olympien, une étiquette qu’il va devoir assumer très rapidement.

Vitinha aura des ballons

Mais pour se mettre en confiance, Vitinha peut compter sur ses coéquipiers. Cette saison, l’OM est plus que jamais tourné vers l’avant et marque beaucoup. Et si Dimitri Payet, le passeur en chef, passe beaucoup de temps sur le banc de touche, Vitinha pourra miser sur Jonathan Clauss. Avec 9 passes décisives, le piston droit de l’OM talonne Lionel Messi et Neymar au classement des passeurs.

«J'adore passer le ballon plus que marquer»