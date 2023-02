Mercato : L’OM frappe fort et prévient tout le monde

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec trois recrues, l’OM a été l’un des clubs les plus en vue cet hiver sur le mercato. Buteur contre l’OGC Nice et le PSG, Ruslan Malinovskyi confirme qu’il s’intègre vite dans son nouveau club. Présent devant les médias ce vendredi, Igor Tudor s’est montré satisfait et a précisé une fois de plus que les recrues auraient besoin de « temps ».

Cet hiver, l’OM a été très actif sur le marché des transferts. Avec les départs de Gerson, Bamba Dieng et la grave blessure d’Amine Harit, le club olympien avait besoin de recruter. C’est ce que Pablo Longoria a fait. Le président de l’OM est parvenu à attirer Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Trois joueurs qui devraient combler Igor Tudor, désireux d’avoir un effectif plus large pour cette seconde partie de saison où les enjeux sont nombreux en championnat et en Coupe de France.

«Il faut du temps aux recrues»

Buteur contre Nice et le PSG, Ruslan Malinovskyi est de mieux en mieux dans son nouvel environnement. Et l’entraîneur de l’OM n’a pas manqué de le rappeler ce vendredi en conférence de presse. « Ruslan a un style de jeu semblable au nôtre. Il faut du temps aux recrues pour s'intégrer et s'adapter. Ils ont les qualités », a lancé Igor Tudor, persuadé que ses nouveaux joueurs auront besoin de temps.

L’OM tremble, il est prêt à arrêter ! https://t.co/F20254D0DY pic.twitter.com/psjI70jurJ — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Vitinha doit digérer son transfert

Encore plus pour Vitinha. A seulement 22 ans, l’attaquant portugais arrive avec l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire de l’OM (32M€), lui qui vit sa première expérience à l’étranger. Et en 45 minutes contre l’OGC Nice, Vitinha s’est déjà frotté aux exigences de la Ligue 1. Remplaçant contre le PSG, l’ancien joueur de Braga pourrait avoir plus de temps de jeu samedi à Clermont, ce qui devrait lui permettre de se montrer davantage et pourquoi pas d’ouvrir son compteur. L’OM ne demande que ça !