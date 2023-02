Sans eux, il aurait joué un très vilain tour au PSG

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, sous l'impulsion de Luis Campos, le PSG a été très actif. Christophe Galtier a notamment pu retrouver une ancienne connaissance : Renato Sanches. Le Portugais est arrivé du LOSC, mais il aurait toutefois pu prendre une autre direction. C'était sans compter sur Campos et Galtier...

Pour le PSG, il était essentiel de mieux entourer Marco Verratti au milieu de terrain. Au mercato estival, Luis Campos s'est donc activé pour cela et plusieurs recrues ont été actées dans ce secteur de jeu. Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz ainsi que Renato Sanches ont ainsi été recrutés par le PSG. Le dernier cité est lui arrivé du LOSC, où il avait déjà pu travailler aux côtés de Luis Campos et Christophe Galtier. Forcément, cela a pesé dans la balance au moment de faire un choix. Sans quoi, tout aurait pu être différent pour Renato Sanches.

« Il aurait choisi le Milan AC »

Journaliste pour Le Parisien , Sébastien Nieto est revenu sur ce transfert de Renato Sanches au PSG. Et dans des propos accordés à Marca , il a notamment expliqué : « Luis Campos et Christophe Galtier ont été déterminants pour convaincre Renato. Sans eux, je pense que le joueur aurait choisi le Milan AC ».

« S'il se sent bien, il ne se blesse pas »