L’OM lui a dit non, un nouvel exil s’offre à lui

Thomas Bourseau

Cette semaine, le contrat de Florian Thauvin a été rompu aux Tigres de Monterrey. Depuis, un retour à l’OM ou en France à l’OL a été évoqué, mais il ne devrait pas avoir lieu au vu des positions des deux clubs olympiques sur le cas Thauvin. Par contre, un challenge italien ou grec serait d’actualité. Explications.

Florian Thauvin n’est plus un joueur des Tigres de Monterrey depuis le 23 janvier dernier et l’annonce du club mexicain de la rupture du contrat du champion du monde tricolore. Depuis, le nom de Thauvin revient forcément avec insistance sur le marche des transferts et notamment en France.

Pas de retour en France pour Florian Thauvin

Il a notamment été question d’un éventuel retour à l’OM pour celui qui a fait deux séjours à Marseille entre 2013 et 2015 ainsi que de 2016 à 2021. Cependant, que ce soit le président Pablo Longoria ou l’ensemble de la direction de l’Olympique de Marseille, la porte semble avoir été fermée à double tour pour Florian Thauvin. Même son de cloche pour l’OL qui, via son président Jean-Michel Aulas, a démenti tout intérêt de la part du club rhodanien pour Thauvin.

Zidane à l’OM : Marseille s’enflamme https://t.co/EZMTNNHHym pic.twitter.com/PbyFHXqZyI — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

En route pour l’Italie ou la Grèce ?