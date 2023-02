L’OM est victime d’une deal raté sur le mercato

Arnaud De Kanel

La belle série de l'OM a touché à sa fin ce dimanche. Les coéquipiers de Dimitri Payet ont chuté devant leur public face à un OGC Nice impressionnant de réalisme. Lors de cette rencontre, le Niçois Billal Brahimi s'est illustré en inscrivant un superbe but. Un fait encore inimaginable la semaine dernière puisque l'Algérien devait quitter la Côte d'Azur.

L'Olympique de Marseille n'a pas su résister aux assauts, pourtant rares, de l'OGC Nice ce dimanche soir. Les hommes d'Igor Tudor ont été punis par Sofiane Diop, Gaëtan Laborde et Billal Brahimi. Ce dernier a marqué le troisième but niçois et a douché les derniers espoirs de l'OM. L'Algérien ne devait pas être de la partie.

🤩 Le bijou de Billal Brahimi au Vélodrome 🤩#OMOGCN #OGCNice pic.twitter.com/YIJtRfj6vA — OGC Nice (@ogcnice) February 5, 2023

Le but splendide de Brahimi

Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Billal Brahimi a mis fin aux illusions marseillaises à la 85ème minute en concrétisant une contre-attaque éclair. L'Algérien s'est joué d'un Leonardo Balerdi trop attentiste pour loger son ballon dans le petit filet opposé de Pau Lopez. Rien ne laissait entrevoir un tel scénario pour lui puisqu'il devait quitter Nice lors du dernier mercato.

Brahimi devait signer à Troyes