C’est historique, l’OM pourrait boucler deux transferts pour 130M€

L’OM a réalisé un recrutement ambitieux cet hiver. Le club marseillais a dépensé, au total, une somme de 42M€. Mais le retour sur investissement pourrait être énorme pour la formation française. En effet, le Sporting Braga a inclus une clause, qui pourrait lui permettre de rapatrier Vitinha pour 60M€. Autre recrue, Azzedine Ounahi pourrait voir sa valeur flamber, jusqu’à atteindre les 70M€.

Ce n’est pas le mercato le plus dépensier de son histoire (73M€ durant l’été 2022). Mais l’OM a fait preuve d’ambition lors de cette période de transferts. Excepté le prêt de Ruslan Malinovskyi, le club marseillais n’a bouclé que des transferts, deux au cours du mois de janvier. Celui d’Azzedine Ounahi a unanimement été salué, surtout après son but face au FC Nantes mercredi dernier. En feu avec la sélection marocaine lors de la dernière Coupe du monde, le milieu de terrain n’a été recruté que pour 10M€. Une somme dérisoire au vu de son talent.

Ounahi bientôt vers un transfert à 70M€

Ancien international néerlandais, Wesley Sneijder annonce que le prix d’Ounahi pourrait s’envoler, jusqu’à atteindre les 70M€. « On m'a dit qu'il voulait aller à l'Ajax et on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Il était vraiment très enthousiaste. Ce qu'il aurait dû coûter ? A l'époque, je crois que c’est 15 millions d’euros. J'ai toujours parlé à Edwin van der Sar (Directeur exécutif de l’Ajax, NDLR). Ce garçon voulait vraiment aller à l'Ajax. C'est un milieu de terrain fantastique, il a fait une bonne Coupe du monde. S'il peut continuer sa progression, il vaudra 70 millions d'euros dans deux ans » a-t-il confié.

Le Sporting Braga a une option pour Vitinha