L'OM doit boucler deux transferts pour plomber le PSG !

Dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM est à cinq points de son plus grand rival en championnat. Pour titiller davantage le club de la capitale, Pablo Longoria va devoir faire des ajustements lors du mercato hivernal. A en croire Christophe Dugarry, l'OM serait contraint de recruter à la fois un grand attaquant et un défenseur de top niveau au mois de janvier.

Après 14 journées de Ligue 1, le PSG est en tête au classement avec 34 points. Derrière le club de la capitale, l'OM est à la deuxième position avec 29 points. Pour espérer faire douter le PSG d'ici la fin de la saison, le club présidé par Pablo Longoria doit frapper un grand coup lors du mercato hivernal. C'est du moins ce que pense Christophe Dugarry.

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Christophe Dugarry a affirmé que l'OM n'avait pas les armes pour rivaliser avec le PSG actuellement. « Il y a trop un écart entre ces deux équipes. L’effectif de Paris, tu le vois entre les mecs qui jouent et qui sont sur le banc, l’écart est encore trop important. L'OM, malgré ses trois victoires d'affilée, ne me rassure pas. A Lens, je vois une mi-temps correct, contre Monaco je vois deux mi-temps pas bonnes, face à Saint-Etienne je vois deux mi-temps très bonnes. Chacun en tire les conclusions qu’il veut », a estimé le champion du monde 98.

Dans la foulée, Christophe Dugarry a révélé les clés pour que l'OM puisse inquiéter le PSG cette saison, et cela passerait par le recrutement de deux joueurs au mois de janvier. « S'ils veulent vraiment concurrencer le PSG, il faut en priorité un attaquant de classe, tu vends Wahi et tu mets un attaquant qui marque des buts, qui dribble… Et si tu peux avoir un défenseur de haut niveau, c’est encore mieux. Est-ce qu’ils ont tout ce qu’il faut pour ça ? J’en doute. Le but est de titiller Paris le plus longtemps possible, mais ils ne seront pas à la lutte », a conclu l'ancien international français.