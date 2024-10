L’OM annonce un transfert, «c’est du lourd»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg va rester à l’OM. Medhi Benatia a effectivement annoncé que l’option d’achat de l’international danois serait levée dans les prochaines semaines. Une très bonne nouvelle pour le club phocéen comme le souligne Benoit Cheyrou qui s’enflamme pour celui qui est devenu l’un des hommes de base de Roberto De Zerbi.

Durant le mercato estival, l'OM a drastiquement renforcé son effectif en enrôlant notamment 12 nouveaux joueurs. La plupart se sont parfaitement intégrés, mais c'est Pierre-Emile Hojbjerg qui impressionne le plus depuis sa signature. Arrivé sous la forme d'un prêt en provenance de Tottenham, l'international danois s'est imposé comme l'homme de base du système de Roberto De Zerbi. Et cela tombe bien puisque Medhi Benatia annonçait récemment que son option d'achat serait levée.

L'OM va lever l'option d'achat d'Hojbjerg

« Pierre a signé pour un prêt avec option d'achat, dont l'opération deviendra bientôt permanente. Il nous aidera dans notre projet de qualification en Ligue des Champions. On est très contents de l'avoir ici à Marseille. Avant son arrivée, nous avons eu beaucoup de discussions avec lui et notre président Pablo Longoria. Pierre m'a dit qu'il avait des offres en Italie, en Angleterre et dans d'autres pays, mais que si l'on trouvait un accord avec Tottenham, c'est à Marseille qu'il voulait jouer », révélait le conseiller sportif de l’OM il y quelques jours.

«C’est du lourd»

Et pour Benoit Cheyrou c’est une excellente nouvelle. L’ancien milieu de terrain de l’OM est fan de Pierre-Emile Hojbjerg. « Il sait tout faire, c’est un coach sur le terrain et en même temps un joueur extraordinaire. Il fait les bons choix, quand il doit jouer en une touche il joue en une touche, quand il doit se retourner il se retourne, quand il doit percuter il percute comme sur son but. Il rend les autres meilleurs, il me fait penser à Thiago Motta, à l’influence qu’il avait au PSG. C’est du lourd », confie-t-il dans les colonnes de La Provence.