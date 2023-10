Les sauveurs de l'OM, ce sont eux ?

Arnaud De Kanel

Depuis le début de la saison, l'OM est à la peine physiquement. Les Olympiens accusent un gros retard sur leur préparation physique, un élément sans doute trop négligé par Marcelino comme l'avait sous-entendu Gennaro Gattuso sans pour autant nommer son prédécesseur. Forcément, cela influe sur les performances. Alors, le nouvel entraineur s'est équipé de deux préparateurs physiques qui pourraient bien sauver l'OM.

La saison passée, l'OM était en mission commando avec Igor Tudor. Les joueurs étaient plus affutés que jamais et cela se ressentait sur le terrain. Mais cette saison, l'OM n'arrive pas à tenir 90 minutes, la faute à une préparation mal effectuée. Pour rectifier le tir, deux spécialistes vont épauler Gennaro Gattuso.

«Nous devons assurément améliorer notre condition physique»

Le nouvel entraineur de l'OM avait pointé du doigt ce déficit physique après le match face à Brighton (2-2). « Nous devons assurément améliorer notre condition physique. Ce n’est pas une polémique avec mon prédécesseur, Marcelino. On voit les choses différemment car il faut couvrir plus de terrain, on est souvent à un contre un en défense centrale. On sait qu’on doit courir. C’est utile pour que l’adversaire ne crée pas des dégâts dans notre défense », avait-il lâché pour RMC Sport . Deux hommes sont chargés de cette mission.

Dominici et Tenderini sauveurs de l'OM ?