Le vestiaire révèle le «secret» du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir contre Manchester City, le PSG a réussi une remontada. Menés 2 à 0 à la 53e minute de jeu, les Parisiens ont inversé la tendance afin de s’imposer 4 buts à 2 au terme d’une rencontre totalement folle. A l’issue du match, João Neves a d’ailleurs dévoilé le secret de ce scénario renversant qui remet Paris en course en Ligue des champions.

João Neves dévoile le secret du PSG

« C'est plusieurs émotions partagées. Je pense qu'on a fait un très bon match : on a dominé en première période puis en seconde période, on aurait pu mieux revenir et ils ont pris un le contrôle du match. Même quand on était mené 2-0, on a réussi à revenir et je suis très heureux pour l'équipe, c'est le plus important. On a gardé les mêmes idées, la même philosophie dans le match, c'est ça le secret. On est resté concentrés sur le prochain ballon, le prochain duel, la prochaine action. C'est une victoire importante », lâche le milieu de terrain portugais au micro de Canal+, avant de poursuivre.

« Pour moi, les trophées individuels ne sont pas importants. Je suis heureux c'est sûr, mais encore plus pour le résultat du match. C'est ça qui me rend le plus heureux. Je vais pouvoir aller dormir en étant relâché et heureux. Oui, on sait mais il reste encore un match, c'est ça le plus important. Dans trois matches, on a aussi un match en Ligue 1 et on est concentrés sur celui-là, on va y aller match après match », ajoute João Neves.