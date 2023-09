Le vestiaire du PSG prend position pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Kylian Mbappé a été l'un des sujets de discussions au sein du groupe parisien cet été. A un an de la fin de son contrat, le joueur français a été annoncé sur le départ, avant que les relations se réchauffent avec le PSG. Son coéquipier Lucas Hernandez s'est montré enthousiaste et espère une prolongation de contrat dans les prochains mois.

Kylian Mbappé va terminer la saison avec le PSG. La suite paraît plus incertaine. Son contrat expire en juin prochain et rien ne dit qu'il prolongera son aventure à Paris. Arrivé cet été au PSG, Lucas Hernandez n'a pas hésité à donner son avis sur ce dossier Mbappé.

« Quand on parle de Kylian, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde, c'est mieux de l'avoir avec nous. Il y a eu des incertitudes, mais maintenant il est avec nous. Il nous fait un bien extraordinaire, en espérant qu'il reste un peu plus longtemps avec nous » a confié l'international français en conférence de presse.

