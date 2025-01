Le RC Lens le balade pour son transfert, il le vit «très mal» !

Thomas Bourseau

Poussé vers la sortie et plus particulièrement vers la Premier League par le président du RC Lens Joseph Oughourlian pour des raisons visiblement économiques, Kevin Danso vivrait relativement mal la situation dans laquelle il se trouve à trois jours seulement de la clôture du mercato hivernal. D’autant plus qu’il donnerait sa préférence au Stade Rennais déjà recalé par le pensionnaire de Ligue 1.

Bis repetita pour Kevin Danso. Après l’Euro 2024 disputé avec l’Autriche, son aventure au club artésien devait prendre fin de par l’accord trouvé entre le RC Lens et la Roma pour son transfert. Finalement, un problème cardiaque était révélé pendant sa visite médicale, faisant capoter sa venue au sein du club de la Louve.

Irvin Cardona dit non à Barcelone ! Il opte pour l'ASSE, un choix qui pourrait bouleverser son avenir. ⚽️ https://t.co/dwnTrkCskQ — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

Lens propose Danso à la Premier League

Une moitié de saison est passée, mais l’avenir de Kevin Danso dans le Nord s’écrit toujours autant en pointillés. Après s’être séparé d’Abdukodir Khusanov pour 50M€ bonus compris à Manchester City, le RC Lens prévoirait, à en croire L’Équipe, d’envoyer Danso en Premier League afin de faire augmenter sa valeur marchande grâce à un prêt payant de 5M€ avec une option d’achat de 25M€.

Danso veut filer à Rennes, le RC Lens refuse et lui fait vivre un sale moment

C’est le souhait du président Joseph Oughourlian selon L’Équipe qui, au passage aurait déjà repoussé une offre de 22M€ du Stade Rennais pour Kevin Danso. De quoi décevoir le principal intéressé qui privilégierait pourtant le club breton à Wolverhampton, équipe avec laquelle le patron du RC Lens aimerait faire affaire. Oughourlian ne regarderait que de l’autre côté de la Manche où Aston Villa s’intéresserait notamment au profil de Danso. La Juventus aurait dégainé une offre repoussée par les dirigeants artésiens selon L’Équipe. Une situation instable et incertaine pour Kevin Danso qu’il vivrait d’ailleurs « très mal ». Il ne reste plus que quelques jours pour que les différentes parties parviennent à trouver un terrain d'entente avant que le rideau ne tombe sur le mercato...