Barcola - PSG : Le coup de pression de Luis Enrique sur le mercato !

Au terme de l’exercice 2024/2025, Luis Enrique aura bouclé sa deuxième saison sur le banc de touche du PSG. Et il se peut que l’entraîneur soit plus satisfait de cette campagne que de la précédente et notamment en raison des progrès des recrues. Hormis Bradley Barcola, son travail de développement des transferts de l’été 2023 lui aurait laissé un goût amer. De quoi l’inciter à s’impliquer sur le recrutement de 2024 avec des consignes claires pour ses dirigeants. Le résultat est d’ailleurs probant.

Bradley Barcola (21 ans) a connu une période de creux statistiquement parlant entre novembre et la mi-janvier au PSG. Cependant, depuis Espaly (4-2) et son but ainsi que sa passe décisive, l’international français a remis ça contre le RC Lens (2-1), Manchester City (4-2) et le VfB Stuttgart (4-1). Au PSG, l’importance de Barcola n’a fait que croître depuis son arrivée à l’été 2023. Sa progression fut fulgurante et Luis Enrique aurait apprécié témoigner des progrès de l’attaquant français formé à l’OL.

Les regrets de Luis Enrique sur son premier mercato au PSG

Néanmoins, l’entraîneur du PSG regretterait le fait de n’avoir fait progresser qu’une seule des onze recrues la saison dernière : Bradley Barcola. C’est du moins l’information publiée par L’Équipe dans ses colonnes du jour ce vendredi.

C’est pourquoi Luis Enrique aurait été plus présent dans le processus de recrutement du Paris Saint-Germain pendant la dernière intersaison en faisant preuve de méticulosité. Un véritable accompagnement des quatre recrues et trois joueurs de champ serait à signaler et les résultats sont plus probants que la saison dernière.

Pacho, Neves et Doué, la mayonnaise prend pour Luis Enrique !

Willian Pacho est en effet immédiatement devenu le compère de Marquinhos en charnière centrale après son transfert de l’Eintracht Francfort. Même son de cloche pour Joao Neves qui s’est instantanément acclimaté à l’entrejeu du PSG aux côtés notamment de son compatriote portugais Vitinha.

N’ayant pas pu avoir de réelle préparation physique cet été avec le Paris Saint-Germain en raison de sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et son transfert tardif, Désiré Doué a mis plus de temps à trouver son rythme de croisière et à prendre ses marques au PSG avant de s’imposer comme il est en train de le faire depuis le début du mois de décembre. Le développement des recrues et des jeunes joueurs semble être l’un des piliers du projet sportif de Luis Enrique au Paris Saint-Germain comme souligné par L’Equipe.