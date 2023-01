Le RC Lens annonce du lourd, trois dossiers bouclés

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuel dauphin du PSG, le RC Lens devrait rester discret dans le sens des arrivées cet hiver. Le club nordiste va profiter de ce mois de janvier pour prolonger le contrat de ses cadres. Après Facundo Medina, trois autres joueurs auraient donné leur accord pour étirer leur bail : Florian Sotoca, Jonathan Gradit et Deiver Machado.

Le RC Lens est la surprise de cette première partie de saison de Ligue 1. Le club nordiste pointe à la deuxième place du classement, à seulement trois points du PSG. Invaincu en championnat depuis le 9 octobre dernier, et une défaite face au LOSC, le RC Lens espère titiller le champion de France le plus longtemps possible.

«On l’a sifflé comme un malpropre», l'entraîneur de l'OM insulté, il n'en revient pas https://t.co/QavTD8oNa7 pic.twitter.com/a2eFWPnY8V — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Le RC Lens va rester discret cet hiver

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis le début le 1er janvier dernier, le RC Lens pourrait profiter de cette fenêtre de tir pour renforcer son groupe. Mais selon Téléfoot, les Sang et Or devraient rester discrets cet hiver, en ce qui concerne le recrutement.

Le RC Lens prolonge trois joueurs

Comme indiqué par Saber Desfarges, le RC Lens va, plutôt, profiter de ce mois de janvier pour prolonger ses cadres. Après Seko Fofana l'été dernier, puis Facundo Medina il y a quelques jours, le club entraîné par Franck Haise devrait annoncer la prolongation de trois nouveaux joueurs. Florian Sotoca, Jonathan Gradit et Deiver Machado auraient donné leur accord pour étirer leur bail avec le RC Lens. Ces signatures devraient être officialisées sous peu.