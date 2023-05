Le PSG voulait boucler son transfert, il raconte tout

Baptiste Berkowicz

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Frédéric Danjou raconte son vrai-faux départ au PSG lors du mercato hivernal en 2003. Son club de l'époque Oviedo, avait décidé de le bloquer bien que l'entraineur parisien Luis Fernandez avait sollicité à de nombreuses reprises par téléphone l'agent de Frédéric Danjou. En vain.

Le mercato réserve toujours des épisodes inattendus. Dans certains situations, le joueur en fait les frais. C'est le cas de Frédéric Danjou, qui n'a pas pu rejoindre le PSG en 2003 malgré sa volonté, à cause de son club d'Oviedo, en Espagne.

Le PSG veut l’éjecter, tout est relancé ? https://t.co/QLw6lI7Slc pic.twitter.com/FAsFVPNE8R — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Danjou bloqué pour le PSG

Alors que l'envie de Frédéric Danjou de rejoindre le PSG était réelle, le transfert n'a pas pu se réaliser. L'ancien défenseur central raconte à L'Equipe : « La deuxième année où je suis à Oviedo, au mercato d'hiver, Luis Fernandez cherche un défenseur au PSG et appelle mon agent » . Des négociations débutent alors entre les deux clubs mais Oviedo ne souhaite pas lâcher son joueur en cours de saison. De ce fait, le transfert n'a pas abouti.

« Le PSG a pris Gabriel Heinze »