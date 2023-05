Il sort du silence, ça sent le roussi pour le PSG

Thomas Bourseau

Harry Kane semble être attendu au PSG. Le Parisien explique même qu’il est la priorité absolue du club dans le secteur offensif. La star de Tottenham s’est livrée sur la quête du nouvel entraîneur. Et il semblerait que les Spurs aient un plan pour le détourner du PSG.

Afin de satisfaire au mieux Kylian Mbappé pour qu’il ait un joueur avec qui combiner à la pointe de l’attaque la saison prochaine, Luis Campos se serait lancé sur les traces de divers attaquants axiaux sur le marché des transferts. Le conseiller football du PSG aurait notamment coché le nom d’Harry Kane. Pire, selon Le Parisien , le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham serait le favori de la direction du PSG à ce poste pour le mercato à venir.

«Il s'agit d'une question de club»

Harry Kane pourrait-il débarquer au PSG ? Le contrat de l’international anglais arrivera à expiration en juin 2024. Les Spurs ont du pain sur la planche pour cet été, et notamment pour la nomination d’un nouveau coach. Interrogé sur la question, Kane a lâché ce bref message. « Il s'agit d'une question de club » , avant de faire savoir ceci.



« Si je finis par parler avec le président vers la fin de la saison, je suis sûr qu'il me dira ce qu'il pense. Mais en fin de compte, nous avons encore trois matches à jouer, nous ne voulons pas regarder trop loin et nous emballer. Le club prendra la meilleure décision pour tout le monde, pour les joueurs, les fans, le club en général, donc nous devons attendre et voir ce que c’est ».

