Le PSG vise un transfert à 70M€, un crack de Ligue 1 peut tout changer

Axel Cornic

Avec le départ de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a commencé sa mue en attaque et Neymar pourrait suivre, avec même Kylian Mbappé qui ne serait plus intouchable. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi travaillent ainsi dans l’ombre pour armer le club parisien et la nouvelle priorité serait Randal Kolo Muani, attaquant de Francfort qui s’est révélé en équipe de France lors de la dernière Coupe du monde.

Alors qu’on attend toujours les premières recrues au PSG, un nouveau dossier chaud a fait surface, avec Randal Kolo Muani. Souvent lié au club de la capitale, l’attaquant de Francfort serait devenu la grande priorité au poste de numéro 9, surtout avec les difficultés rencontrées sur d’autres pistes ces dernières semaines.

Francfort réclame au moins 70M€ pour Kolo Muani...

D’après les informations de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement lancé les hostilités pour l’international tricolore, qui a rejoint la Bundesliga en juillet 2022 à la fin de son contrat avec le FC Nantes. Il ne faudra toutefois pas moins de 70M€ pour le débaucher, ce qui pourrait devenir le nouveau plus gros transfert de l’histoire de Francfort et surtout, l’une des plus grosse plus-values des dernières années.

