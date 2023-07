Un projet titanesque est lancé, le PSG jubile

Axel Cornic

Le mercato du Paris Saint-Germain bat son plein, avec un tout nouveau dossier prioritaire qui a fait surface. Il s’agit de celui de l’attaquant de pointe, avec Randal Kolo Muani qui serait désormais le grand favori pour venir accompagner Kylian Mbappé en attaque. Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup, puisque le Français plairait également à Manchester United.

La date de reprise des entrainements n’a pas encore été officialisée au PSG, mais ça pourrait être autour du 10 juillet prochain. Mais quels nouveaux visages débarqueront au Camp des Loges ? Car si plusieurs dossiers semblent être bouclés, aucune annonce officielle n’a pour le moment été faite.

Kolo Muani, nouvelle priorité en attaque

Et c’est surtout le cas en attaque, où le PSG a perdu un certain Lionel Messi et aimerait bien vendre Neymar. La grande interrogation est l’avenir de Kylian Mbappé, mais le club compte bien lui faire changer d’avis en lui offrant un attaquant de pointe lors de ce mercato estival. Après avoir activé plusieurs pistes, L’Equipe nous annonce ce lundi que les Parisiens souhaiteraient tout miser sur Randal Kolo Muani, qui évolue actuellement à l’Eintracht Francfort.

Manchester rêve de doubler le PSG, mais...

Une piste confirmée dans la foulée par Le Parisien , mais qui ne semble pas si simple. Car l’international français pourrait couter autour des 70 ou 80M€ et surtout, Francfort aimerait beaucoup le garder. Mais le PSG fait surtout face à la concurrence de Manchester United, avec Kolo Muani qui aurait un certain faible pour la Premier League selon L’Equipe . Après la Ligue 1 et la Bundesliga, l’attaquant de 24 ans rêverait de connaitre le championnat anglais.

Le rachat du club complique tout