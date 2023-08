Le PSG vise «un diamant brut» et rate son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps dans le coup pour enrôle Ernest Nuamah, le PSG va finalement laisser filer la pépite de Nordsjaelland vers l'OL. Les Gones réalisent une énorme affaire en obtenant le prêt du jeune ailier ghanéen présenté comme un grand espoir du football mondial. Un scout estime même que c'est «un diamant brut». Ce qui pourrait donner des regrets au PSG qui l'avait également ciblé.

Après un mercato globalement décevant, l'OL frappe un grand coup en obtenant le prêt d'Ernest Nuamah avec une option d'achat estimée à un peu plus de 20M€. Un très joli coup pour les Lyonnais qui devancent notamment la concurrence du PSG. Et selon Mickaël Marques, scout indépendant, le club de la capitale est peut-être passé à côté d'une vrai crack.

Le PSG rate Nuamah

« Son club de Nordsjaelland est réputé auprès des observateurs parce qu'il arrive à sortir des talents venus du Ghana mais aussi de Scandinavie. Et dans cette équipe-là, il était le leader offensif. Et quand on voit son début de saison, il démarre avec un triplé et il enchaîne les gros matches depuis. Il a été convoqué avec le Ghana donc tout s'enchaîne très rapidement pour lui. C'était le joueur à aller chercher dans ce mercato et c'est un tour de force de la part de l'OL », assure-t-il auprès d' Eurosport , avant de poursuivre.

«C'est un diamant brut»