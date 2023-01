Le PSG vise un champion du monde, une réponse tombe déjà

Rayonnant avec l'Argentine lors de la Coupe du monde, Enzo Fernandez s'est fait un nom sur le mercato. La pépite de Benfica aurait d'ailleurs tapé dans l'oeil de plusieurs cadors européens dont le PSG. Cependant, le club portugais ne compterait pas se laisser faire pour son joueur de 21 ans, bien au contraire.

Au Qatar pendant la Coupe du monde, Lionel Messi a pu compter sur toute l’Argentine pour aller chercher le graal. Si la star du PSG a été élue meilleur joueur du tournoi, un autre Argentin s’est distingué pendant la compétition. Étincelant avec l’ Albiceleste , Enzo Fernandez a été sacré meilleur jeune du Mondial. De quoi attirer quelques prétendants lors de ce mercato hivernal.

Ces derniers jours, Enzo Fernandez était annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens comme le Real Madrid, Liverpool ou encore le PSG. Le prix de son transfert devrait atteindre les 120M€, le montant de sa clause libératoire. Chelsea pousserait également pour recruter le crack qui évolue à Benfica au Portugal. Mais le club lisboète n’a pas dit son dernier mot.

Benfica coach Schmidt: "Now we restart from zero with Enzo. He will be back today, we count on him - he's our player, we need Enzo". 🇦🇷 #Benfica #CFCManuel Rui Costa has been clear in case Chelsea will return or any other club will move: €120m or no way. pic.twitter.com/sS6nE42Y0m