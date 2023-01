Mercato - PSG : La réponse est enfin tombée pour Marcus Thuram ?

Pierrick Levallet

Alors que son contrat expire en juin prochain, Marcus Thuram voit son avenir être encore assez incertain. L'attaquant de 25 ans aurait plutôt l'embarras du choix puisqu'il serait convoité par de nombreux clubs dont le PSG. Néanmoins, l'international français aurait une petite préférence pour son avenir, et elle ne se situe pas en France.

En fin de contrat en juin prochain, Marcus Thuram ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. L’attaquant du Borussia Mönchengladbach est dans le viseur de nombreux clubs sur le mercato, dont le PSG. Luis Campos considérerait l’international français comme une belle opportunité de marché pour renforcer l’attaque de Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Campos peut trembler pour Marcus Thuram https://t.co/ZRbtWHOKcd pic.twitter.com/kFBEYsIqw4 — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Thuram vers l’Angleterre ?

Cependant, Marcus Thuram aurait fixé sa priorité sur une autre destination « La Premier League est une priorité pour Marcus Thuram, c'est sûr. L'Inter Milan est intéressé. On me dit qu'il est trop tôt pour décider » a ainsi expliqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour CaughtOffside .

Thuram a l’embarras du choix