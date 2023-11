Le PSG va refuser un transfert à 200M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery impressionne au PSG au point qu’il devrait être convoqué par Didier Deschamps qui annoncera sa liste jeudi. A tel point que la valeur marchande du milieu de terrain parisien a flambé ces derniers mois. Des acteurs du marché pensent même que le PSG refuserait des offres à 200M€.

Depuis le début de saison, difficile de passer à côté de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain formé au PSG crève l’écran, au point d’être désormais à la porte de l'équipe de France. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le club parisien peaufine déjà la prolongation de son crack de 17 ans. Et visiblement, le PSG n’est pas prêt de vendre Warren Zaïre-Emery même en cas d’offre folle.



«Paris, même à 200M€, ne le vendra pas»

« Aujourd'hui, déterminer la valeur de ce type de profil est très compliqué car, cela ne se fait pas ici à la machine à café mais c'est le marché qui le fera entre un acheteur et vendeur. Partant de ce principe, et alors que l'on sait que, Paris, même à 200M€, ne le vendra pas, parce qu'au-delà de sa valeur sportive, symboliquement, c'est impossible, Zaïre-Emery n'a pas de prix. On le sait tous, un 2006 qui joue, qui est capable d'être décisif en L1 ou en C1, ça a une valeur énorme. Et on sait avec l'émergence du marché saoudien et les sommes folles hors marché déboursées par Chelsea pour (Moises) Caicedo (133M€) ou (Enzo) Fernandez (121M€) que celle de Zaïre-Emery pourrait atteindre des montants incroyables mais ce ne serait pas un prix qui correspondrait à sa vraie valeur », analyse un ex-directeur sportif d'un club du top 10 européen dans les colonnes de L’ÉQUIPE .

Le prix de Zaïre-Emery a flambé