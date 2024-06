Le PSG se fait utiliser sur le mercato !

Axel Cornic

Le marché des transferts a ouvert ses portes il y a seulement quelques jours, mais le Paris Saint-Germain se retrouve déjà au centre de toutes les spéculations. Il faut dire qu’avec le départ de Kylian Mbappé, les Parisiens devront obligatoirement frapper un ou plusieurs gros coups, même si pour le moment les choses ne semblent pas trop bouger.

Tout le monde se demande quelle va être la première grande recrue de l’été parisien. Enormément de pistes sont évoquées depuis quelques semaines et il y a notamment celle menant à Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien du Napoli qui semble avoir tapé dans l’œil de Luis Enrique. C’est en effet le coach du PSG qui aurait insisté pour la star de Serie A.

Le PSG annonce un transfert, c’est «une grosse perte» https://t.co/eXX7NY9EHH pic.twitter.com/TTxiMvReBq — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

Le PSG se fait bloquer par le Napoli

On ne peut pas dire toutefois que Kvaratskhelia se rapproche de Paris en ce début du mercato estival ! Le Napoli semble en effet faire mur autour de son joueur et la récente arrivée d’Antonio Conte n’aurait en rien arrangé les choses pour le PSG. Le nouveau coach parthénopéen aurait été clair lors de sa signature : impossible de laisser filer l’un de ses meilleurs éléments, même pour des indemnités de transfert prohibitives.

Le double jeu de Mamuka Jugeli