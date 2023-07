Le PSG rêve d’une star, c’est la douche froide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG rêve de mettre la main sur Bernardo Silva, et ce depuis plusieurs mois. Une envie de Luis Campos, qui a déjà transmis une première offre à Manchester City selon nos informations exclusives. Le joueur souhaite revenir en France, mais la formation anglaise se montre gourmande dans ce dossier, parti pour durer.

A l'origine de l'arrivée de Bernardo Silva à l'AS Monaco en 2014, Luis Campos voudrait rééditer son exploit. Cette-fois ci, le dirigeant ne travaille pas pour le compte du club monégasque, mais bien pour le PSG. Quelques semaines après son arrivée dans la capitale en 2022, Campos avait tenté, une première fois, sa chance, mais Manchester City avait refusé de le libérer, notamment sous la pression de son entraîneur, Pep Guardiola. Mais Luis Campos n'est pas un homme, qui abandonne si vite.

Le PSG a dégainé pour Bernardo Silva

Le conseiller sportif du PSG n'a pas mis de côté ce dossier et espère toujours attirer Bernardo Silva, vainqueur de la dernière Ligue des champions avec Manchester City. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club de la capitale a transmis une première offre, qui a été très vite refusée par les Citizens . Après le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite et d'İlkay Gündoğan au FC Barcelone, Manchester City se montrerait de plus en plus réticent à le laisser filer cet été.

Le joueur veut revenir, mais...