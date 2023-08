Mercato : Le PSG reçoit une réponse, une star arrive !

La rédaction

Attendu au PSG depuis quelques jours désormais, Ousmane Dembélé se rapproche d'heure en heure du club de la capitale. Le FC Barcelone vient d'ailleurs d'autoriser son ailier à discuter avec la direction parisienne. Preuve que l'issue ne fait désormais plus de doute pour ce transfert.

Entre la mise à l'écart de Kylian Mbappé, le départ de Lionel Messi et la blessure de Neymar, le secteur offensif du PSG est dépeuplé. Le temps presse pour Luis Enrique qui souhaite voir débarquer des attaquants le plus rapidement possible. Dans cette optique, le nom d'Ousmane Dembélé revient avec insistance depuis quelques jours. Et après de nombreux rebondissements, l'issue approche.

Le Barça autorise Dembélé à discuter avec le PSG

Et pour cause, selon les informations Foot Mercato , confirmées par RMC Sport , le FC Barcelone a donné son autorisation à Ousmane Dembélé de trouver un accord avec le PSG. Preuve que les Catalans ont accepté l'idée de laisser partir leur ailier français.

Un transfert avoisinant les 50M€ ?

L'issue de ce feuilleton ne fait donc plus aucun doute et Ousmane Dembélé sera prochainement un joueur du PSG. Néanmoins, les deux clubs doivent désormais trouver un accord qui devrait avoisiner les 50M€. Cela ressemble donc à une très belle affaire pour le club de la capitale.