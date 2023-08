PSG : Ousmane Dembélé a signé, l’annonce tombe déjà

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le dossier Ousmane Dembélé part dans tous les sens ces dernières heures, mais l’issue devrait rester la même. Malgré l’expiration annoncée de sa clause libératoire fixée à 50M€, l’international français s’apprête à quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Celui-ci aurait d’ailleurs déjà signé un pré-contrat en faveur de la formation parisienne.

Les rebondissements sont nombreux dans le dossier Ousmane Dembélé. Alors qu’il était annoncé que le PSG lèverait l’option d’achat de l’international français fixée à 50M€ et valable jusqu’à ce lundi, celle-ci est désormais passée à 100M€. Pour autant, cela ne serait qu’une question de temps avant de voir l’ami et coéquipier de Kylian Mbappé chez les Bleus s’engager en faveur du PSG. Selon L’Equipe , les dirigeants parisiens ont bien eu le temps d'activer la clause de 50M€ d’Ousmane Dembélé et ont désormais cinq jours pour régler le transfert. Pour autant, les discussions avec le Barça sont toujours en cours pour un accord à l’amiable.

Le PSG va boucler un nouveau transfert, la barre des 300M€ dépassée ? https://t.co/NVeuQwphgg pic.twitter.com/pckhOSS6ie — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Dembélé au PSG avant la fin de la semaine

Si la formule reste incertaine, Ousmane Dembélé est en tout cas proche de devenir un joueur du PSG. Une information confirmée sur Twitter par le journaliste Mohamed Bouhafsi, annonçant l’arrivée de l’attaquant d’ici à vendredi. Même son de cloche en Espagne, puisque Relevo annonce que cela n’est plus qu’une question de temps avant de voir le PSG officialiser sa huitième recrue de l’été.

Il aurait déjà signé un pré-contrat

D’ailleurs, Ousmane Dembélé aurait d’ores et déjà signé un pré-contrat avec le PSG, en vue d’un engagement de cinq ans. Le champion du monde 2018 devrait prendre la direction de Paris après la rencontre contre l’AC Milan dans la nuit de mardi à mercredi 5h du matin. Une opération qui ne dépassera pas les 50M€, et ce même si la clause libératoire du joueur ne sera pas levée martèle le média espagnol.