Le PSG reçoit un ultimatum à 35M€ sur le mercato

Pierrick Levallet

En quête de nouveaux renforts offensifs malgré les nombreuses arrivées cet été, le PSG pourrait bien tenter un coup surprise en Ligue 1. Le club de la capitale suivrait en effet l'évolution de la situation d'Elye Wahi. Mais alors que d'autres équipes sont sur le coup, Montpellier se dit prêt à avorter son transfert si ses exigences ne sont pas comblées.

Alors que Neymar et Lionel Messi sont partis cet été, le PSG a recruté Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio et Kang-In Lee pour se renforcer offensivement. Mais d’autres recrues seraient à prévoir d’ici la fin du mercato. La direction parisienne travaille sur quelques dossiers, et elle tenterait notamment un coup surprenant en Ligue 1.

Le PSG s’attaque à un crack, la guerre est déclarée https://t.co/xTcKfKUVfu pic.twitter.com/T003OY3yfi — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Le PSG s'engage dans un bras de fer pour Wahi

En effet, le PSG a récemment été annoncé sur les traces d’Elye Wahi. Remarquable la saison passée, l’international Espoirs français aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. D’autres clubs seraient néanmoins sur le coup, comme le RC Lens et West Ham. Mais son transfert pourrait bien être avorté cet été.

Montpellier est prêt à avorter son transfert

En effet, Mohamed Toubache-Ter indique qu’Elye Wahi pourrait également rester à Montpellier cet été. Le club de Ligue 1 envisagerait de plus en plus sérieusement cette possibilité si aucune équipe ne s’aligne sur ses exigences pour le crack de 20 ans. Montpellier réclamerait aux alentours de 35M€ pour céder sa pépite. Le PSG est prévenu, il faudra sortir le chéquier pour Elye Wahi. Sinon, son transfert pourrait bien être annulé. À suivre...