Le PSG lâche 155M€, ça vire au fiasco ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a investi 155M€ sur deux nouveaux buteurs. Gonçalo Ramos (65M€) et Randal Kolo Muani (90M€) ont débarqué dans la capitale lors de ce mercato estival. Mais depuis le début de saison, les deux attaquants n'y arrivent pas. Leur aventure chez les Rouge-et-Bleu est peu à peu en train de virer au fiasco

Cet été, le PSG s’est montré très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées afin de se renforcer. La formation parisienne a notamment lâché un total de 155M€ pour mettre la main sur deux nouveaux buteurs. L’option d’achat de 65M€ comprise dans le prêt de Gonçalo Ramos est obligatoire, et les dirigeants parisiens ont investi 90M€ sur Randal Kolo Muani dans les derniers instants du mercato.

Thierry Henry a reçu un appel provenant du PSG https://t.co/BQ65st9r84 pic.twitter.com/I4EMAsOyZF — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

Kolo Muani et Gonçalo Ramos galèrent au PSG

Le Portugais et le Français étaient donc attendus au PSG. Mais jusqu’à présent, aucun des deux ne s’est vraiment bien acclimaté au club de la capitale. Randal Kolo Muani (3 buts et 2 passes décisives en 10 matchs) et Gonçalo Ramos (2 réalisations et une offrande en 15 matchs) galèrent chez les Rouge-et-Bleu.

Luis Enrique va devoir y remédier