Il a claqué la porte du PSG à cause de deux flops

Amadou Diawara

Après avoir signé son premier contrat professionnel avec le PSG en avril 2016, Odsonne Edouard a été prêté dans la foulée au Toulouse FC, et ce, pendant une saison. Et lors de l'été 2017, le titi parisien a fui définitivement vers le Celtic à cause des arrivées d'Hatem Ben Arfa et de Jesé au Parc des Princes.

Formé au PSG, Odsonne Edouard a paraphé son tout premier contrat professionnel en avril 2016. Toutefois, le titi parisien n'a jamais eu l'occasion de jouer avec l'équipe première rouge et bleu. En effet, Odsonne Edouard a été prêté au Toulouse FC en 2016-2017 pour emmagasiner du temps de jeu. Et alors que le PSG a recruté Hatem Ben Arfa et Jesé à son retour, le buteur de 25 ans a migré vers l'Ecosse du côté du Celtic, sans jamais revenir à Paris. Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, Odsonne Edouard a lâché toutes ses vérités sur son départ.

«Zlatan Ibrahimovic puis Edinson Cavani empilait les buts»

« Tu n'as disputé aucun match officiel avec l'équipe professionnelle... Est-ce un regret ? Dès la saison suivante (après la signature de son premier contrat professionnel), j'ai rejoint le Toulouse FC sous la forme d'un prêt. Je ressentais ce besoin d'acquérir rapidement du temps de jeu en pro, qui plus est en Ligue 1. À cette époque, il était très compliqué de s'imposer sur le front de l'attaque du Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic puis Edinson Cavani empilait les buts ! » , a expliqué Odsonne Edouard, avant de poursuivre.

Un transfert en janvier au PSG ? Il vend la mèche https://t.co/dqqTNaU8ar pic.twitter.com/gTlsLvoukk — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

«Il avait recruté Hatem Ben Arfa et Jesé en attaque»