Un «joueur incroyable» a signé au PSG

Arrivé cet été au PSG, Gonçalo Ramos peine toutefois à justifier son transfert. Contre Reims samedi, il a même été remplacé à la mi-temps par Vitinha. Un choix justifié par Luis Enrique qui tient également à souligner qu’il est ravi d’avoir l’attaquant portugais dans son effectif malgré ses récentes difficultés.

Très actif cet été, le PSG a notamment largement renforcé son secteur offensif en attirant Ousmane Dembele, Randal Kolo-Muani, Bradley Barcola, Marco Asensio ou encore Gonçalo Ramos. Ce dernier, prête par Benfica avec une option d’achat quasiment obligatoire, peine toutefois à s’imposer au PSG. Samedi à Reims, il a même été remplacé à la mi-temps. Néanmoins, Luis Enrique est ravi des prestations de son numéro 9 et n’hésite pas de le défendre.



Luis Enrique monte au créneau pour Gonçalo Ramos

« Je suis très chanceux parce que Gonçalo Ramos est un joueur incroyable, avec une superbe mentalité. Mais il fallait changer de dynamique. Il ne méritait pas d'être remplacé mais c’était ma décision. Je suis très content de Lee, il va être l'un des joueurs les plus importants cette saison », confie l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’expliquer la raison pour laquelle il a décidé de remplacer Gonçalo Ramos à la mi-temps.

«Ramos est un jouer incroyable»