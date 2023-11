PSG : Zaïre-Emery a reçu un coup de fil du Qatar !

Pierrick Levallet

Le prochain rassemblement de l'équipe de France promet d'avoir une saveur particulière au PSG. À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Didier Deschamps pour les matchs contre Gibraltar et la Grèce. Le vestiaire parisien a explosé de joie au moment de l'annonce du sélectionneur des Bleus. Nasser Al-Khelaïfi y est également allé de son petit mot en passant un coup de fil au phénomène du PSG pour le saluer.

Pour ce rassemblement de l’équipe de France, la surprise de Didier Deschamps se nomme Warren Zaïre-Emery. En grande forme avec le PSG depuis le début de saison, le milieu de terrain démontre qu’il dispose bien d’un énorme potentiel. Luis Enrique lui a déjà accordé sa confiance totale, et Didier Deschamps a semblé prêt à tenter le pari.

En direct, Zaïre-Emery met la pression au PSG ! https://t.co/s2h6Bvx4ut pic.twitter.com/j10Uog8cXy — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

Le vestiaire du PSG exulte pour Zaïre-Emery après l'annonce de Deschamps

De ce fait, Warren Zaïre-Emery a été convoqué avec les Bleus pour les rencontres face à Gibraltar (18 novembre) et la Grèce (21 novembre). Et après l’annonce de Didier Deschamps, le vestiaire du PSG a explosé de joie. Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani, Kylian et Ethan Mbappé sont venus dans sa chambre pour lui sauter dessus, le chambrer et le féliciter. Mais ce n’est pas tout.

Nasser Al-Khelaïfi y est allé de son petit mot