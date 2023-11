Grande nouvelle, le phénomène du PSG est bluffé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récompensé par son début de saison impressionnant avec le PSG, Warren Zaïre-Emery s'apprête donc à découvrir l'équipe de France A où Didier Deschamps vient de le convoquer, à seulement 17 ans. Et le jeune milieu de terrain parisien n'en revient toujours pas...

C'est officiel depuis jeudi : Warren Zaïre-Emery va encore franchir une nouvelle étape décisive dans sa jeune carrière, puisque le milieu de terrain du PSG a été convoqué par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France (face à Gibraltar et la Grèce). Une grande nouvelle pour le crack de 17 ans, qui semble déjà ébloui à l'idée de découvrir les Bleus la semaine prochaine.

« Je n'ai pas les mots »

Interrogé au micro de Prime Video après le large succès du PSG samedi à Reims (3-0), Zaïre-Emery n'a pas dissimulé sa grande fierté : « Je suis très content, c'est une très grande fierté, ça montre qu'il me fait confiance aussi. Je reste moi-même, c'est avant tout le travail au quotidien que je fais tous les jours, et je suis très content. Je n'ai pas les mots », indique le milieu de terrain.

Une belle célébration au PSG