Le PSG dégaine encore, un deuxième transfert à 80M€ est espéré

Amadou Diawara

En plus de Gonçalo Ramos, le PSG voudrait recruter un deuxième avant-centre lors de ce mercato estival. Dans cette optique, le club de la capitale aurait décidé de formuler une seconde offre d'environ 70M€ à l'Eintracht Francfort. Alors que les Allemands devraient repousser cette offensive, le PSG espérerait finaliser l'opération pour une somme proche de 80M€.

En quête d'un nouveau numéro 9 depuis de longs mois, le PSG a réussi à boucler le transfert de Gonçalo Ramos. En effet, le club de la capitale a fait plier Benfica en proposant un prêt avec une option d'achat d'environ 80M€ (plus précisément, la clause serait de 65M€, plus 15M€ de bonus). En plus de Gonçalo Ramos, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait déterminé à recruter un deuxième avant-centre. Pour ce faire, l'écurie rouge et bleu ferait tout son possible pour finaliser la signature de Randal Kolo Muani.

Le PSG va reformuler une offre pour Kolo Muani

Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort ces derniers mois, Randal Kolo Muani a tapé dans l'oeil de Luis Campos. A tel point que le conseiller football du PSG aurait déjà dégainé une première offre à hauteur de 60M€, plus 10M€ de bonus. Toutefois, la direction allemande aurait repoussé l'offre parisienne, la jugeant insuffisante.

Mbappé a conclu un pacte avec le boss du PSG https://t.co/y6s2tgrWLm pic.twitter.com/xaVDPBTPSM — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Le PSG espère en finir pour 80M€