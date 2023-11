Le PSG annonce un accord avec Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, et son avenir est toujours au cœur de l'actualité. Et pour cause, tant qu'il ne prolonge pas son bail, la menace d'un départ libre, notamment vers le Real Madrid, existera. Cependant, au PSG on continue d'afficher sa sérénité en assurant que le club est protégé après l'accord passé l'été dernier.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de faire largement parler de lui pour son avenir. Il faut dire qu'à partir du 1er janvier, l'attaquant du PSG sera autorisé à discuter, et même à s'engager, avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre la saison prochaine. Bien évidemment, uniquement dans le cas où il n'a pas prolongé son bail d'ici là.

La presse espagnole en rajoute une couche sur Mbappé

Et cela tombe bien puisque selon les informations de AS , le PSG aurait renoncé à prolonger Kylian Mbappé. Une information qui peut surprendre, mais le média espagnol assure que la volonté du club était que le joueur active l'option présente dans son contrat pour étendre son bail d'une saison, soit jusqu'en 2025. Il avait jusqu'au 1er juillet dernier pour cela.

«Nous avons des engagements financiers avec Kylian»