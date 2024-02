Le PSG a raté un transfert à 40M€ ?

Arnaud De Kanel

Au sortir de la meilleure saison de sa carrière en 2017, Tiémoué Bakayoko quittait l'AS Monaco pour rejoindre Chelsea contre 40M€. Un montant que le PSG aurait pu aligner au même moment car le Parisien de naissance a longtemps pensé à s'engager avec le club de la capitale avant de prendre la décision de filer à l'étranger.

«Je pensais rester en France, rejoindre ce qui se fait de mieux, le PSG»

Le milieu de terrain est revenu sur ce choix difficile dans les colonnes de L'Equipe ce dimanche matin. « J'ai beaucoup hésité à partir de Monaco. Je pensais rester en France, rejoindre ce qui se fait de mieux, le PSG. Mais j'ai aussi toujours voulu avoir une expérience à l'étranger. Alors, quand Chelsea, mon club de coeur après le PSG, s'est présenté, c'était difficile de refuser. Antonio Conte me désirait vraiment, me suivait quand il était à la Juve (2011-2014). On finit 5es en Championnat, on remporte la Cup. Je tire beaucoup de positif de ma saison », a confié le joueur du FC Lorient. Mais la suite de son aventure londonienne a tourné au vinaigre.

«Je reviens donc à Monaco, pour une saison de merde, à cause du Covid»