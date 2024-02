Une star du PSG vend la mèche pour son avenir

Arnaud De Kanel

Alors que l'actualité du PSG tourne essentiellement autour de Kylian Mbappé ces derniers jours, le sportif est revenu au premier plan avec le succès des Parisiens à Nantes. Un match particulier pour Gianluigi Donnarumma qui disputait sa 100ème rencontre avec les Parisiens. Heureux à Paris, il a envie de continuer encore longtemps.

Le PSG a consolidé sa place de leader de Ligue 1. Portés par un grand Gianluigi Donnarumma, décisif dans les moments clés, les Parisiens comptent désormais 14 points d'avance sur leur dauphin, l'OGC Nice. La soirée parfaite pour le portier italien qui disputait sa 100ème sous le maillot parisien.

«On a fait un très bon match»

« C’était un objectif très important. Quand on retourne en Ligue 1 après la Ligue des champions, c’est très important de gagner et nous avons fait un bon match. Un très bon match. Et c’est difficile parce que Nantes joue derrière, en étant très regroupés, alors c’est compliqué de se créer des occasions importantes. Mais en seconde période, on a fait un très bon match », a insisté Gianluigi Donnarumma au micro de PSG TV . Ce dernier semble bien décidé à rester encore longtemps au PSG.

«Je suis très heureux et on va continuer comme ça»