Départ de Mbappé : Le vestiaire du PSG fait fuiter la fin du feuilleton !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé a prévenu ses dirigeants et ses coéquipiers de son départ dans quelques mois. Une page se tourne du côté du PSG, et il n’y aurait plus beaucoup de doute concernant l’avenir de l’international français, en route vers le Real Madrid. Les joueurs parisiens et merengue en seraient convaincus.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne va pas prolonger son contrat avec le PSG. L’annonce a été faite au président Nasser Al-Khelaïfi par l’international français, qui a désormais le choix pour son avenir. Alors que la Premier League apparaît comme une destination possible pour lui, c’est bien le Real Madrid qui est le grand favori aujourd’hui pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. Dans le vestiaire merengue, mais également au sein du PSG, sa prochaine destination ne fait aucun doute.

Lâché par Mbappé, le boss du PSG a la cote à l’étranger https://t.co/LH01rcy5Et pic.twitter.com/OT9INyOcwB — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Plus de suspense dans les vestiaires pour Mbappé

« Je peux dire que le sentiment dans les vestiaires du Real Madrid et du PSG, c'est que Mbappe devrait rejoindre le Real Madrid , a annoncé le journaliste Fabrizio Romano sur le site CaughtOffside. Le joueur a également eu le même sentiment il y a deux ans, mais bien sûr cette année, cela semble différent car il ne reste pas au PSG. »

Certains joueurs du Real Madrid prévenus ?