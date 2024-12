Le nouveau Mbappé est annoncé au PSG, il n'en revient pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a vu partir Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid. Pour le remplacer, aucun joueur n'a été recruté, et les Parisiens ont préféré miser sur Bradley Barcola qui a réalisé un excellent début de saison, mais qui est rentré dans le rang depuis quelques matches. Pour Daniel Riolo, c'était donc une grosse erreur.

Lors du précédent mercato estival, le PSG n'a pas réussi à compenser le départ de Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid alors que son contrat arrivait à échéance. C'est ainsi que Bradley Barcola a endossé le costume de remplaçant du Bondynois. Un statut qui n'a pas semblé peser sur ses épaules en début de saison, mais qui est désormais trop grand pour lui. Daniel Riolo n'est toutefois pas étonné.

Barcola présenté comme le remplaçant de Mbappé

« Je suis un peu en colère parce que ces derniers temps commencent à sortir des stats à son sujet. Je pense qu’on n’avait pas besoin de stats, de loupe, de lunettes, pour voir qu’en Ligue des champions on n’y était pas encore. Et les stats et les chiffres qui sortent, c’est notamment qu’il n’y a pas eu de but ou de passe décisive sur les huit derniers matchs », rappelle le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Moi je veux m’élever contre ça»

« Il y a eu une intervention de Luis Enrique pour dire: "comment ça, vous commencer à poser des questions à son sujet alors qu’il y a un mois on parlait de lui comme de Maradona". Là, pour le coup, il avait parfaitement raison Luis Enrique. Mais ça ne veut pas dire qu’il l’a beaucoup protégé avant puisque dès l’année dernière il a envoyé le message qu’il attendait que Barcola soit le successeur de Mbappé. En tout cas c’est entré dans la tête de Barcola et de son entourage que c’était le cas. Et donc, moi je veux m’élever contre ça », ajoute Daniel Riolo.