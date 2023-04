L’avenir de Messi enfin décidé, le PSG fait-il le bon choix ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans deux mois, Lionel Messi sera en fin de contrat avec le PSG. L’international argentin n’a pas encore tranché pour son avenir mais on semble se diriger doucement vers un départ. Le clan Messi voudrait un salaire plus élevé, une condition que n’accepte pas le club de la capitale. Mais Paris fait-il le bon choix ?

Lionel Messi au PSG, c’est une histoire qui dure depuis deux saisons. Et elle pourrait bien prendre fin le 30 juin prochain. L’international argentin réalise un exercice beaucoup plus intéressant que l’an dernier, certains pensent que tout s’explique avec la Coupe du monde qui est tombé au milieu de la saison. Quoi qu’il en soit, le PSG a pu profiter de Lionel Messi en championnat, lui qui est déjà à 15 buts et 15 passes décisives.

Messi a déçu en C1

C’est en Ligue des Champions que le bilan est beaucoup plus compliqué. Messi n’est jamais parvenu à faire la différence, ses deux matchs contre le Bayern Munich en sont la preuve. Dans le même temps, la question de son avenir au PSG refait surface. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club de la capitale penchait vers une prolongation.

PSG : Messi sur le départ, il pose ses conditions https://t.co/OeaZCAvzxi pic.twitter.com/sUvz7YFSNX — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Un salaire plus élevé… et un avenir en péril !