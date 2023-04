Un transfert est préparé, le boss du PSG va jouer son joker

Thomas Bourseau

Le PSG serait susceptible de définitivement faire ses adieux à Mauro Icardi lors du prochain mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi pourrait d’ailleurs tenir le rôle de protagoniste de cette opération. Explications.

Mauro Icardi revit totalement à Galatasaray où il a été prêté par le PSG jusqu’à la fin de la saison. En 18 rencontres de championnat, l’Argentin a trouvé le chemin des filets à 13 reprises. Au point où il a déclaré sa flamme au club turc et à la ville d’Istanbul dernièrement, expliquant se sentir chez lui. D’ailleurs, selon Le Parisien , les dirigeants de Galatasaray seraient prêts à faire des efforts afin de le conserver outre l’expiration de sa période de prêt convenue avec le PSG.

Le feuilleton Icardi bouclé grâce à un proche de Nasser Al-Khelaïfi ?

Pour ce faire et boucler un transfert qui avoisinerait les 10M€ selon Le Parisien, Galatasaray pourrait compter sur un joker directement lié à Nasser Al-Khelaïfi. Un observateur local s’est confié à L’Equipe en révélant que toutes les parties pourraient trouver un consensus dans le dossier Icardi grâce à un proche de Nasser Al-Khelaïfi.

«La chance aussi, c’est Yousef Al-Obaidly, un très proche de Nasser»