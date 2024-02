Laure Boulleau, Kylian Mbappé : Le secret est révélé

Hugo Chirossel

Si sa grande annonce est toujours attendue, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà tranché à propos de son avenir. Selon plusieurs médias, l’international français a décidé de quitter le PSG à la fin de la saison, au terme de son contrat, pour prendre la direction du Real Madrid. Une tendance confirmée par Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club.

Et si le feuilleton Kylian Mbappé était déjà terminé ? L’avenir du capitaine de l’équipe de France suscite beaucoup d’interrogations, d’autant plus que son contrat avec le PSG prend fin en juin prochain et qu’il peut dès maintenant s’engager en faveur d’un autre club. Ce qui serait son intention, comme indiqué par le journal Le Parisien . Kylian Mbappé aurait décidé de quitter Paris à la fin de la saison, pour s’engager avec le Real Madrid.

Mercato - PSG : Mbappé s’en va, surprise pour son prochain club ? https://t.co/pi5w5hnwFV pic.twitter.com/GDq12zbX9i — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Laure Boulleau vend la mèche pour Mbappé

Reste à savoir quand Kylian Mbappé compte annoncer publiquement sa décision, mais il semblerait qu’il ait bel et bien fait son choix. C’est en tout cas ce qu’a confirmé Laure Boulleau dimanche sur le plateau du Canal Football Club . Consultante pour Canal+ , l’ancienne internationale française, qui est également ambassadrice du PSG, a indiqué que selon ses sources, Kylian Mbappé se dirigeait vers un départ pour le Real Madrid.

«Sur les sources cohérentes et sérieuses que j’ai, on me dit que c’est fait»