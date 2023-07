La star de l'OM avait tout prévu pour son transfert

Jean de Teyssière

C'est l'un des gros coups du mercato estival, l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. Le Gabonais a signé un contrat de trois ans vendredi et est arrivé libre de Chelsea. Une recrue de poids, surtout vu le désert offensif de l'effectif olympien, après le départ d'Alexis Sanchez, dont on ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que « PEA » avait tout prévu.

Le 30 juin dernier, Alexis Sanchez voyait son contrat avec l'OM prendre fin et à ce jour, il n'a toujours pas communiqué sur son avenir, lui qui disposait pourtant d'une offre de prolongation de contrat de la part de l'OM. Les dirigeants marseillais ne pouvant pas attendre éternellement, ils ont décidé de se jeter sur l'ancien joueur du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang joue ses premières minutes avec l'OM

Aussitôt arrivé, aussitôt aligné ! Le lendemain de son officialisation, alors qu'il n'avait disputé qu'une seule séance collective, Marcelino a décidé de faire rentrer Pierre-Emerick Aubameyang à la pause lors du match amical face aux Belges du KAS Eupen (0-1). Le nouveau numéro 10 marseillais après le départ de Dimitri Payet s'est montré en jambes et a beaucoup participé à l'animation offensive de l'OM, malgré la défaite.

La grosse préparation d'Aubameyang